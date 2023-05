Il leader di Iv: "Se pensa sia un mostro non si sta insieme"

Ancora screzi tra il leader di Iv Renzi e quello di Azione Carlo Calenda. “Ci saranno dei gruppi autonomi di Iv? Noi abbiamo chiesto di sapere se vogliamo stare nello stesso gruppo, vogliamo stare insieme o no? Se dobbiamo fare un percorso insieme o continuiamo a stare separate. Io a quelli di Azione domando ‘volete stare nella lista insieme o no’?. Il futuro insieme è la lista alle Europee. Continuare con gli insulti personali non ha senso. Se mi continuano a dire che sono un mostro, un manigoldo…non si sta insieme” ha detto Renzi intervenendo a SkyTg24.

Renzi: “Questione umorale non morale, mi attacca come grillini”

Con Carlo Calenda “c’è una questione umorale non morale, c’è un Calenda 1 al mattino e un Calenda 2 alla sera. Io per 5 anni sono stato attaccato da grillini e giustizialisti e sto vincendo le mie battaglie: il tempo è galantuomo. Che mi attacchino Calenda e gli amici di Azione con i toni e gli argomenti dei grillini mi dispiace francamente” ha aggiunto Renzi. “Io non ho bisogno di discutere con Carlo Calenda e non ho voglia di litigare con lui. Se non vuole andare insieme alle Europeee, ne prenderemo atto” ha poi sottolineato

