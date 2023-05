Milano, 16 mag. (LaPresse) – “Per noi non c’è motivo per dividere i gruppi parlamentari, non stiamo litigando. C’è stata una frattura e le persone stanno decidendo se stare con chi la frattura l’ha creata e chi l’ha subita. È normale che chi semina vento raccoglie tempesta, ma noi siamo qui a dire ‘ricominciamo'”. Così il leader di Iv Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa a Roma.

