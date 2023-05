Così il deputato di Italia Viva: "Non è al tramonto, lotto perché non sia così"

“Il terzo polo è al tramonto? No, sono tra quelli che lottano affinché non sia così. Non è un progetto di proprietà di nessuno, lo è al massimo di un gruppo dirigente e di 2 milioni di cittadini che ci hanno votato. Prima di archiviarlo devono passare sul cadavere di qualcuno”. Così il deputato di Italia Viva Luigi Marattin a Montecitorio.

“C’è il rischio che il terzo polo finisca? Il rischio c’è da quando è nato ma non appartiene a nessuno, è un progetto politico. Le polemiche di Renzi? Io stesso sono in una dialettica interessante con Matteo Renzi. C’è da dire che Renzi è stato ed è oggetto di attacchi personali e insulti. Dopodiché Renzi ha parlato di una prospettiva per le europee che va oltre il partito unico” ha aggiunto.

