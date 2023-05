Il ministro a Torino: "Lavoriamo per evitare lo spopolamento delle librerie dai centri storici"

Al via il Salone del Libro di Torino. “Stiamo lavorando a una legge sul libro con due punti qualificanti: il primo è individuare uno strumento che ho denominato ‘l’equo canone delle librerie’ per evitare lo spopolamento delle librerie dai centri storici; l’altro è finanziare a fondo perduto i giovani under 35 che progettano di aprire delle librerie”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino.

