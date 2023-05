La presidente del Consiglio a Hiroshima alla vigilia del G7

Giorgia Meloni è arrivata a Hiroshima, in Giappone, per il vertice con il premier Fumio Kishida. I due si sono incontrati il giorno prima dell’inizio del G7 che si terrà nel Paese nipponico dal 19 al 21 maggio. Nelle immagini si vede la presidente del Consiglio mentre entra in hotel prima del meeting bilaterale.

