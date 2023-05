La segretaria del Pd fa un bilancio delle elezioni: "Metteremo impegno in ogni comune al voto da qui al ballottaggio"

La segretaria Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno fa un bilancio della prima tornata elettorale alle amministrative. Ci saranno iniziative elettorali con Giuseppe Conte per i ballottaggi? “Non abbiamo ancora fatto l’agenda delle prossime due settimane. Noi vogliamo allargare e rendere più espansive le nostre candidature. C’è la nostra piena disponibilità a incrociarci anche con i leader delle altre forze. Noi ci siamo”, dice. Quando? “Questo dovete chiederlo a loro. Noi ci siamo”, ha aggiunto.

“Metteremo lo stesso impegno in ogni comune al voto da qui al ballottaggio. Per noi sono tutti importanti. Ho portato nella campagna elettorale dove sono andata gli stessi contenuti. Proprio mettendo al centro i contenuti si possono trovare alleanze con le forze alternative alla destra, sperando di allargare ulteriormente rispetto al primo turno”, spiega Schlein. “L’astensionismo è stata una ferita profonda alle politiche, qui è stata meno profonda ma c’è ancora e noi dobbiamo cercare di essere espansivi, non solo parlando di apertura alle forze politica ma di arrivare dove non siamo arrivare”, aggiunge. “Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle preferenze – spiega -. A noi sta di fare un lavoro serio. La mia preferenza è netta: quella di costruire un’alternativa solida alle destre. Questo è successo anche seguendo strade diverse, ma c’è una costante: l’affidabilità del Pd. Noi non neghiamo le differenze che ci sono tra di noi, ma ci sono possibilità di unità nelle battaglia”.

