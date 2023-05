Foto dall'archivio

Al via lo spoglio, al voto 13 comuni capoluogo

Urne chiuse in tutta Italia, anche nei 13 comuni capoluogo (1 capoluogo di regione, Ancona, e 12 capoluoghi di provincia) dove si votava per le elezioni amministrative. Sono 4.587.877 gli elettori che sono stati chiamati al voto, ma l’affluenza è stata in calo. Al via lo spoglio.

I capoluoghi al voto erano: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. Adesso nelle sezioni inizierà lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono fissati per il 28 e 29 maggio. In quelle stesse date andranno alle urne i comuni in Sicilia e Sardegna; mentre Valle d’Aosta e Trentino voteranno al primo turno il 21 maggio.

Continua il trend negativo nell’affluenza alle urne. Nei 595 comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco il 13 e 14 maggio ha votato il 59,03% degli aventi diritto. Nella tornata precedente aveva votato il 61,22%. La regione più virtuosa è stata la Campania, con il 64,56% dell’affluenza (la volta scorsa aveva votato il 65,07%). A votare di meno sono stati i cittadini della Lombardia, con il 53,83% (la volta precedente era stato il 56,21%).

Fontana sull’astensionismo

L’astensionismo alle elezioni Amministrative “è il solito segnale che purtroppo notiamo da anni a questa parte. Anche alle ultime elezioni comunali, che sono di solito quelle che più si guardano con attenzione perché dovrebbero essere quelle che più interessano i cittadini, purtroppo c’è questa disaffezione. Che, lo dicevo a suo tempo e lo ribadisco, bisogna cercare di contrastare smettendo di cercare di vedere la politica come qualcosa di negativo, per cui la gente è convinta che sia inutile andare a votare e facendo capire che il diritto al voto non dico che sia un dovere, ma è un’opportunità che i cittadini devono saper cogliere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano.

I primi sindaci eletti

È Lorenzo Renzi, di Obiettivo Capraia, il sindaco di Capraia Isola, comune in provincia di Livorno: ha ottenuto il 49,83% dei voti. Ranzi la spunta di poco su Ida Maria Bessi, di Progetto Capraia, che si ferma al 49,49%. Il candidato Marco Tarelli, di Fiamma Tricolore ha ottenuto lo 0.68% delle preferenze, 0 voti per Gianni Tizzanini di Per Capraia Alternativa. A Montecatini Val Di Cecina, comune in provincia di Pisa, Francesco Auriemma è il nuovo sindaco: eletto con una propria lista civica ha ottenuto il 76,23% dei voti. Seguono, a distanza, Nadia Giannelli per il centrosinistra (21,88%) e Emanuele Giovannini, del centrodestra, fermo all’1,88%.

A Pomigliano intervengono i carabinieri

A Pomigliano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative, i carabinieri sono intervenuti – su richiesta del presidente del seggio – nella scuola Sulmona di via Pertini. Denunciato un 60enne incensurato del posto beccato mentre scattava la propria preferenza, aveva dimenticato di silenziare il cellulare. La scheda di voto è stata annullata. Analoga sorte per un 44enne incensurato di Cicciano. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato l’uomo che aveva appena immortalato il proprio voto. Lo smartphone è stato sequestrato.

A Cimitile, invece, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto. L’uomo ha indossato illecitamente uno di quei cartellini che riportano la dicitura “Rappresentante di lista” e si è introdotto all’interno di una sezione. A quel punto ha iniziato a fotografare con il proprio smartphone il presidente e gli scrutatori presenti. I Carabinieri sono intervenuti e hanno appurato che l’uomo non fosse un rappresentante di lista. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’origine di quel talloncino e i motivi delle foto. Sempre a Cimitile, infine, i Carabinieri hanno sanzionato 4 candidati sorpresi nelle immediate vicinanze dei seggi che non avevano rispettato la distanza minima consentita.

