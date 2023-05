Il leader di Forza Italia: "Chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano"

Silvio Berlusconi ha registrato un nuovo video messaggio dal San Raffaele di Milano, dove è ancora ricoverato. Questa volta si è dedicato alla chiusura della campagna elettorale per le amministrative. “Chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano”, avverte il leader di Forza Italia che ribadisce: “Siamo la spina dorsale del governo, questo voto può incidere sul nostro peso nell’esecutivo”.

