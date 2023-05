Il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto i rappresentanti del dipartimento dello Zhejiang

Giornata di incontri importanti nella sede della Regione Lazio dove il presidente del Consiglio regionale, Antonio Aurigemma ha incontrato una delegazione del dipartimento Agricoltura dello Zhejiang della Repubblica popolare cinese. “Abbiamo iniziato una serie di incontri la scorsa settimana con una delegazione del Sudafrica e oggi abbiamo ricevuto quella cinese della provincia dello Zhejiang, che ha oltre 70 milioni di abitanti – ha spiegato Aurigemma -. È stato un modo per conoscere e promuovere le nostre qualità. Siamo una regione non brava nella quantità ma un’eccellenza nella qualità e una di queste è l’agricoltura. Su questa materia ci stiamo confrontando anche per esportare un nostro modello. I nostri olii e vini e la nostra produzione di formaggi costituiscono un settore agricolo all’avanguardia non solo come qualità ma anche come produzione. Questo è il primo di una serie di appuntamenti e abbiamo invitato sia l’assessore Righini che l’Arsial e le nostre associazioni di categoria proprio per cercare di dare un’utilità alle aziende del nostro territorio che hanno sofferto un momento di difficoltà, prima con la pandemia e poi con la crisi energetica, così da cercare possibilità e svilupparsi vendendo i propri prodotti al di là dei confini della nostra regione”, ha concluso il presidente del Consiglio regionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata