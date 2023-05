Il segretario della Uil al termine dell'incontro con Salvini al Mit

(LaPresse) ”È un fatto straordinario che ci sono stati consegnati dei pezzi di carta dal governo per la prima volta. Il confronto è positivo sugli investimenti previsti nel Paese. Abbiamo chiesto quando dovranno essere consegnate le opere e quanta occupazione si farà. La sicurezza è fondamentale per affrontare i cantieri”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini al Mit. “Abbiamo sottolineato al ministro che siamo a favore degli investimenti, ma siamo convinti che prima del ponte sullo stretto, ci sono strade e ferrovie da finire in Calabria e in Sicilia”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata