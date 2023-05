Il leader della Democrazia cristiana fu ucciso dalle Br il 9 maggio 45 anni fa

Giunta a via Caetani alle 11,45 la segretaria del Pd, Elly Schlein ha reso omaggio ad Aldo Moro, nel 45esimo anniversario della sua morte, indossando un foulard dei Partigiani Cristiani presenti oggi in delegazione. Insieme a lei, anche Vincenzo Boccia e Chiara Braga. Schlein si è soffermata qualche istante in silenzio davanti alla lapide commemorativa.

