La deputata di Italia Viva: "D'accordo su elezione diretta del presidente del Consiglio"

La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi spiega la posizione del suo partito prima dell’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. “Noi non siamo l’alibi della maggioranza, ma coerenti con le nostre idee. Noi non abbiamo il ruolo che ha avuto il Centrodestra quando noi siamo stati al governo. Centrodestra che ha condiviso in gran parte le riforme costituzionali del 2016 con Calderoli correlatore di quelle riforme, e poi per motivi politici ha cambiato idea. Noi non faremo la stessa cosa, perché queste riforme servono al Paese, non a noi di Italia Viva o a Meloni”, afferma Boschi.

“Le opposizioni sono divise e tengono posizioni differenziate su tanti temi, non solo sulle riforme costituzionali. Io credo che le riforme costituzionali debbano essere scritte in modo più condiviso possibile. Chiaro, però, che poi le opposizioni non hanno un diritto di veto. Se la maggioranza ha una proposta seria e credibile per il Paese è giusto vada avanti. Noi saremo d’appoggio alle riforme costituzionali se la proposta nel merito ci piace. Partiamo dalla elezione diretta del presidente del Consiglio, noi su questo ci siamo”, conclude l’esponente di Italia Viva.

