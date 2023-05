La deputata di Iv: "Due temi da affrontare: elezione premier e stop bicameralismo"

Maria Elena Boschi spiega la posizione di Italia Viva e del Terzo Polo dopo l’incontro sulle riforme con la premier Giorgia Meloni e la delegazione del Governo che si è tenuto alla Camera. “Come Italia Viva nasciamo per fare le riforme, crediamo nella loro importanza e siamo disponibili a lavorare insieme alla maggioranza e al governo“, ha spiegato Boschi. “Per noi i due temi fondamentali da affrontare sono l’elezione diretta del presidente del Consiglio sul modello del sindaco d’Italia, dando scelta ai cittadini per riavvicinare la politica e le istituzioni ai cittadini. Una riforma della forma di governo però non può essere separata dal superamento del bicameralismo paritario“, ha aggiunto la deputata di IV.

