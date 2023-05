Il leader di Azione incontra la premier Meloni alla Camera: "Serve un premier con più poteri"

Il leader di Azione Carlo Calenda analizza la posizione del Terzo Polo prima dell’incontro alla Camera con la premier Giorgia Meloni. “Non c’è per noi una pregiudiziale di metodo, ci sono alcuni punti saldi che vorremo capire se il governo condivide oppure no. Come Terzo Polo andremo uniti e la posizione è quella della campagna elettorale”, spiega Calenda. “Il sindaco d’Italia è una delle soluzioni, ma poi bisogna vedere su cosa si orienta il governo. Il succo è che noi abbiamo bisogno di un premier con più poteri, di una Camera sola che faccia il lavoro legislativo più velocemente, una ridiscussione del Federalismo e il Presidente della Repubblica che rimane garante della Costituzione e dell’unità del Paese”, conclude il leader di Azione.

