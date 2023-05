Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Arrivo a questi incontri senza una strada definita da presentare, ma con degli obiettivi che sono chiari e che sono il mandato che ho ricevuto dagli italiani”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde ai cronisti lasciando il Quirinale al termine della cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. “Io non ho ancora scritto niente, non perché non abbia idee in testa. Posso parlare di varie ipotesi, ma non ho un documento che arrivo e presento sul quale dico ‘ditemi come la pensate’. No, io provo a ragionare a monte e vediamo che cosa esce fuori”, ha aggiunto.

