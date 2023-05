Così la segretaria del Pd a margine di un evento elettorale a Torre del Greco

Dem e 5 Stelle uniti per fare opposizione al governo. “Il rapporto con Conte? Sicuramente con le altre opposizioni dobbiamo continuare a tenere un filo comune“. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Torre del Greco, nel napoletano, per sostenere il candidato della coalizione Luigi Mennella. “Poi a volte non ci incrociamo ma è del tutto normale”, ha aggiunto Schlein.

