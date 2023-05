Il sindaco di Termoli è stato sottoposto a una angioplastica. Il cardiologo: "Ci aspettiamo una pronta ripresa"

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti, scelto della coalizione di centrodestra per correre alle elezioni regionali del Molise il prossimo 25 e 26 giugno, ha avuto un malore improvviso ed è stato ricoverato in ospedale. Roberti si trova nell’unità di cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli e, da quanto si apprende da fonti mediche, non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono giudicate serie. Roberti, che è anche presidente della provincia di Campobasso, tesserato di Forza Italia, è stato indicato dai partiti di centrodestra venerdì sera come il candidato di coalizione alla carica di governatore del Molise contro il sindaco di Campobasso Roberto Gravina per l’ala progressista. Roberti, 56 anni, è monitorato dai medici nel reparto di Emodinamica dopo l’arrivo d’urgenza in ospedale all’alba di oggi.

Malore causato da stress

“Il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, questa mattina, lunedì 8 maggio 2023, ha accusato un lieve malore, causato dallo stress degli ultimi giorni. Al momento, il Presidente Francesco Roberti è sotto osservazione all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli per gli accertamenti del caso. Un paio di giorni di riposo e il Presidente sarà pronto per l’inizio della campagna elettorale”. Così lo staff di Francesco Roberti, candidato alla carica di presidente della Regione Molise per la coalizione di centrodestra. Roberti era stato ufficialmente investito venerdì scorso dai partiti. “Roberti – prosegue la nota – ringrazia i sanitari del nosocomio termolese e ringrazia quanti in queste ore gli stanno dimostrando affetto e vicinanza, quel calore che in migliaia gli hanno testimoniato da venerdì sera dopo l’ufficializzazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione Molise”.

Gravina su malore Roberti: “Speriamo superi presto questo momento”

“Spero che Francesco si rimetta nel più breve tempo possibile. La sua tempra e il suo carattere sono certo che lo aiuteranno a superare anche questo momento. Siamo tutti al suo fianco, in maniera chiara, le distinzioni politiche o le campagne elettorali davanti a momenti come questi non hanno alcun valore”. Lo dichiara il sindaco di Campobasso Roberto Gravina a proposito del malore del sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, suo avversario nella campagna elettorale per le Regionali del 25 e 26 giugno in Molise.Gravina, candidato per la coalizione di centrosinistra frutto di un accordo tra Pd e M5S, ha inviato un messaggio di sostegno e vicinanza: “L’unica cosa che conta davvero – ha detto – è che Francesco possa rimettersi al più presto. Lo aspettiamo”.

Cardiologo: “Infarto preso in tempo”

Il candidato del centrodestra alle elezioni Regionali del Molise Francesco Roberti (Forza Italia) è stato sottoposto a una angioplastica conclusasi con il posizionamento di due stent nel reparto di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Lo si apprende da fonti ospedaliere. L’intervento è andato bene e non ci sono state complicanze. Francesco Roberti, sindaco di Termoli, presidente della provincia di Campobasso, indicato dalle forze di centrodestra come il candidato alla carica di Governatore, è sotto stretta osservazione nell’ospedale della sua città, dove questa mattina è stato accompagnato dal suo cardiologo che è anche consigliere comunale di maggioranza il dottor Alberto Montano. “In questi casi a giocare un ruolo determinante è il fattore tempo – racconta Montano – Francesco ha accusato un dolore tracico, è subito venuto da me e io ho preferito non aspettare l’arrivo dell’ambulanza del 118, che non era evidentemente pronta, e portarlo direttamente in ospedale dove è stato immediatamente preso in carico. L’infarto è stato dunque preso in tempo, ora ci aspettiamo una pronta ripresa”.

