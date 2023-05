La segreteria Pd sull'addio dell'economista: "C'è stima reciproca"

Schlein commenta l’uscita di Cottarelli dal partito. “Lo ringrazio, ho letto le sue attestazioni di stima che ricambio. Gli auguro molta fortuna con questa nuova iniziativa accademica, sono certo che riuscirà a dare un contributo importante al paese. Continueremo a collaborare anche in altre forme, come ci siamo detti quando ci siamo sentiti al telefono”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Torre del Greco, nel napoletano, per sostenere il candidato della coalizione Luigi Mennella, in merito all’uscita dal partito di Carlo Cottarelli che ha lascia anche il seggio di senatore.

