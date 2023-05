Enrico Borghi era andato in Italia Viva, Caterina Chinnici in Forza Italia

Carlo Cottarelli ha lasciato il gruppo dem del Senato, motivando la sua scelta con il fatto che non si trova il linea con la neo segretaria Elly Schlein. Cottarelli non è il primo a lasciare il Pd dopo l’elezione della nuova leader, che ha preso il posto di Enrico Letta, e che era in lizza per la carica di partito contro Stefano Bonaccini.

Enrico Borghi è diventato senatore di Italia Viva. Aveva motivato la sua uscita dicendo di sentirsi “a disagio” nel partito insieme a Schlein. Ma ci sono stati anche Beppe Fioroni, ex ministro dell’Istruzione, Andrea Marcucci e Caterina Chinnici. Borghi disse di volersene andare dal Partito Democratico perché “è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga” e annunciò, parlando a Repubblica, il passaggio a Italia Viva di Matteo Renzi credendo “in un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e distinto da questo Pd”.

I fuoriusciti sembrano ritenere che la linea di Schlein non sia quella del partito in cui vogliono stare. Se Borghi è entrato in Italia Viva, sotto l’ala di Renzi, Marcucci invece aveva lasciato per andare verso il Terzo Polo, che però dopo la frattura tra Renzi e Calenda ha un futuro incerto (se non inesistente).

Beppe Fioroni invece è stato il primo a lasciare dopo le primarie del Pd: aveva subito annunciato di non voler entrare in un altro partito, parlando di un “avviso di sfratto” che avvertiva da quando la segretaria era diventata Schlein. “Mi hanno sempre dipinto con le valige in mano sempre, da quando è andato via Rutelli, poi Bersani. Ho sempre detto che me ne sarei andato quando venivo cacciato. Ho letto un intervento di Schlein che diceva che a un evento ‘Bonaccini si accompagnava persino con Fioroni’. In questo partito non mi sento più legittimo ospite, gradito, ma ho ricevuto l’avviso di sfratto. Lungi da me l’idea di impedire a Schlein di costruire un partito di sinistra”, aveva detto all’epoca a LaPresse Beppe Fioroni.

A stupire di più forse è stato il passaggio di Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, in Forza Italia.

Chi ‘ci guadagna’

Come detto, il principale politico a ‘esultare’ per i fuoriusciti sembra essere Matteo Renzi. “Il Pd di Elly Schlein perde pezzi. Dopo Marcucci, Fioroni, Chinnici, Borghi oggi è il turno di Cottarelli. Per chi segue le nostre Enews da tempo queste scelte non sono una sorpresa. Io dico che è solo l’inizio. Diamo tempo al tempo e il quadro politico di questo Paese cambierà profondamente. Siete d’accordo?”, ha scritto il leader di Italia Viva.

