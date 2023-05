La presidente del Consiglio su Twitter: "Numeri incoraggianti, frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di Governo"

Giorgia Meloni legge positivamente i dati forniti dall’Istat. Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 7,8%. (-0,1 punti), mentre quello giovanile al 22,3% (-0,1 punti). A marzo 2023, inoltre, gli occupati sono aumentati di 22mila unità, arrivando a 23 milioni e 349mila. Rimane stabile il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, con il tasso invariato al 33,8%. “Aumentano i contratti stabili e cresce l’occupazione. I dati forniti dall’Istat per marzo 2023 sono molto incoraggianti e frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di Governo”, scrive su Twitter la presidente del Consiglio. “Una fiducia che siamo intenzionati a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l’economia nazionale. Andiamo avanti con ottimismo e determinazione“, ha aggiunto.

