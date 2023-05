Gli studenti hanno consegnato al presidente della Repubblica la 'Costituzione immaginaria'

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Cesena, in piazza della Libertà, agli stand di Macfrut 2023, l’esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, che dagli anni ’80 è diventata un evento di riferimento per i professionisti del settore. Il capo dello Stato, al suo arrivo in piazza, è stato accolto da un lungo applauso. In piazza presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

Giovani, scuola, agricoltura, Costituzione e cultura. Sono le parole-chiave che accompagnano il viaggio di Sergio Mattarella a Cesena che lo accoglie a 26 anni dall’ultima visita di un presidente della Repubblica. Un “evento storico” secondo gli imprenditori del settore ortofrutticolo che oggi festeggiano i 40 anni di Macfrut, l’esposizione internazionale della filiera ortofrutticola.

L’inquilino del Quirinale ha fatto il suo ingresso, tra gli applausi dei presenti, al teatro Bonci di Cesena, dopo aver visitato gli stand di Macfrut in piazza della Libertà. Qui, in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione italiana, gli studenti del liceo “Monti” e del liceo “Righi” hanno consegnato a Mattarella la Costituzione immaginaria – I principi fondamentali, progetto pensato da Graziano Graziani, scrittore, critico teatrale e conduttore di Farenheit a Radio 3 per le scuole di tutta Italia. Gli studenti hanno accolto il presidente della Repubblica con un lungo applauso. Mattarella ha raggiunto il teatro a piedi ed è stato acclamato dai bambini delle scuole elementari e medie della città romagnola.

Dopo aver visitato gli stand di Macfrut e l’intervento al teatro Bonci, il capo dello Stato ha raggiunto la Biblioteca Malatestiana della città romagnola. Anche qui Mattarella è stato ricevuto dal caloroso applauso dei bambini.

Mattarella: “È fontiera in sfida su clima e sostenibilità”

“L’agricoltura si colloca nella frontiera di una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare: i mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare e idrico, la sicurezza alimentare, il mutamento dei processi produttivi, la sostenibilità insomma”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Teatro Bonci di Cesena per il convegno sull’agroalimentare dopo la sua visita a Macfrut, sottolineando che quelli della fiera ortofrutticola “sono giorni in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze in questa prospettiva”.

La fiera internazionale dell’ortofrutticolo Macfrut, presentata oggi in anteprima, “manifesta le potenzialità di questo straordinario settore, così importante della nostra agricoltura e quindi per la nostra economia, con prodotti di straordinaria eccellenza, apprezzati ovunque nel mondo” le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Teatro Bonci di Cesena. Il livello di export di questi prodotti “richiede naturalmente una tutela, un aiuto per l’esportazione che comprende anche la concezione dell’apertura dei mercati“, ha affermato Mattarella. “L’Italia ha sempre dimostrato di saper stare da protagonista negli interscambi internazionali e ha sempre giovato ampiamente dell’apertura dei mercati. E il contributo che questo settore fornisce al nostro Paese è davvero di primaria importanza”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

“Il legame tra agricoltura economia e cultura è indissolubile. Sono aspetti non separabili, da tenere sempre insieme, come fa questa Regione e come fa l’Italia” ha concluso l’inquilino del Quirinale.

