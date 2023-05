Così il leader di Iv atteso alla prima riunione da direttore del Riformista

“Se Meloni dice di aver fatto un taglietto alle tasse io sono contento, perché è vero ma se Meloni dice di aver fatto il taglio alle tasse più clamoroso della storia dice una cosa che è falsa”. A dirlo è il senatore Matteo Renzi intercettato dai cronisti lungo il tragitto che dal Senato porta alle sede del Riformista dove è atteso per la prima riunione da direttore. “Non è falsa per me perché sono all’opposizione ma perché numericamente è falsa”, ha proseguito Renzi: “Solo gli 80 euro di Renzi valevano 10 miliardi l’anno e non 4 fatti per dare un’immagine mediatica al Primo Maggio. Ora si comincia a capire, dopo 10 anni, che la mia era una misura che aumentava il potere di acquisto delle famiglie”, ha concluso.

