Così il leader di Italia Viva: "Continuerò anche a fare il parlamentare"

“Come facevano Veltroni e Mattarella continuerò a fare il parlamentare. Il Riformista è il giornale dei riformisti e siccome il Terzo Polo è riformista sarà anche il giornale dei riformisti. Ma penso che tante persone da Forza Italia al Pd abbiano tutto l’interesse a far sentire la propria voce sul Riformista e perché no a dialogare con le altre anime del riformismo” così l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva Matteo Renzi alla conferenza stampa di annuncio della direzione del quotidiano il Riformista nella sede della Associazione della Stampa Estera in Italia. “Carlo Calenda? È il leader del Terzo Polo da agosto 2022 cioè da quando è partito il progetto e questo non cambia nulla. Dalla politica al giornalismo? Non lascio ma raddoppio” ha aggiunto rispondendo a margine ai cronisti.

