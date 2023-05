L'intervento del leader Uil dal palco della manifestazione di Potenza

“È possibile trovare altre risorse, magari con gli extraprofitti, tassando le banche, le grandi aziende, le big pharma. O forse lì avete paura?”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione per il 1 maggio in corso a Potenza, rimarcando che se anche la scelta di intervenire sul cuneo fiscale “è una novità positiva”, si tratta di una risposta che “se non confermata con ulteriori risorse rischia di sparire a dicembre”.

