Il segretario di Azione: "Migranti? Il governo non ha una strategia"

“Un passo indietro in favore di una donna? Quello che dovevo dire l’ho detto. Renzi può dire quello che vuole sul suo partito che si chiama Italia viva. Il caso è chiuso? Non ho nient’altro da dire” così il fondatore di Azione Carlo Calenda intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Madama. “Le proposte del governo sui migranti? Secondo noi il governo non ha una strategia sui migranti, fa soltanto provvedimenti spot e inventa reati. Non si gestisce una situazione emergenziale strutturale in questo modo” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata