La segretaria del Pd ha parlato da Siena, dove si trovava per un'iniziativa elettorale

Si avvicina il 25 aprile e si accende la battaglia politica. “Alla vigilia del 25 aprile lo dico a questo Governo: non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Paese“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Siena per partecipare a un’iniziativa a sostegno della candidata a sindaca della città del Palio per il centrosinistra, Anna Ferretti. “Lo faccio con un pensiero commosso ai nostri nonni che in questa terra con le nostre nonne hanno fatto una vera resistenza al fascismo, alla privazione della libertà, alla privazione di futuro che quel passato purtroppo ha causato, e che qualcuno oggi cerca di rispolverare facendo negazionismo di quanto accaduto”, ha concluso la segretaria del Pd.

“Non capisco perché questo governo, che spesso parla di crisi della natalità, non veda il nesso tra crisi della natalità e la precarietà che colpisce troppe donne, troppi giovani e in questo modo si impedisce loro di costruire un futuro dignitoso”, ha detto ancora Schlein.

