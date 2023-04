L'ex ministra: "Faremo un congresso che parte dal basso"

L’ex ministra Teresa Bellanova commenta la situazione del Terzo Polo arrivando alla sede di Azione, a Roma, per la riunione congiunta con Italia Viva. “Per fare un partito c’è bisogno dei tempi necessari per fare un percorso democratico. Noi non faremo investiture, ma un congresso che parte dal basso”, ha spiegato Bellanova. “Non si può partire dal segretario e poi a cascata, perché a cascata si fanno le nomine. Chi sceglierà il segretario saranno i delegati scelti dai congressi locali. Noi non facciamo un partito personale, ma un partito fatto di uomini e donne sul territorio”, ha sottolineato l’ex ministra. “Calenda sfascia famiglie? Polemiche pretestuose. Per fare un partito ci vogliono dei tempi”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei cronisti.

