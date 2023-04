Il capogruppo della Lega al Senato: "Spendere tutti i fondi in progetti sicuri"

Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo è intervenuto sui provvedimenti che il governo sta studiando in relazione alla modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Ci auguriamo che i soldi del Pnrr siano spesi tutti. Spostando risorse da progetti a rischio a progetti più sicuri”, ha spiegato Romeo fuori da Palazzo Madama, aggiungendo: “Altrimenti il rischio è quello di pagare interessi su mutui per opere che non realizziamo. Sarebbe una follia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata