Il capogruppo della Lega al Senato: "Ci chiediamo che senso abbia indebitarsi per opere che non generano Pil"

“Sul Pnrr ci chiediamo che senso abbia indebitarsi per opere che non riusciamo a fare o che non generano Pil. Lavoriamo su progetti essenziali, lo ha detto anche il presidente di Confindustria Bonomi. I progetti secondo noi non essenziali? Ci sono degli articoli di giornale che hanno messo in luce delle progettazioni quantomeno bizzarre. Sicuramente gli stadi di Firenze e Venezia non sono proprio centrati anche se si proverà a spiegare alla Commissione la loro importanza. Leggevo addirittura di una pista da sci a 350 m dal livello del mare vicino Rimini” così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo fuori da Palazzo Madama.

