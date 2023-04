Così il ministro a Napoli: "Spero che l'Europa si renda contro della situazione"

Nello Musemeci ha parlato della situazione migranti in Italia. “Lo stato di emergenza sarà nazionale. Abbiamo la necessità di aiutare le regioni perché si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo, sperando che l’Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo a disposizione”, ha detto il ministro del Mare e della Protezione Civile, intervistato a margine della presentazione delle aree archeologiche sommerse tra Pozzuoli e Bacoli in occasione della Giornata Nazionale del Mare.

