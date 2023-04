Paolo Barelli rassicura sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese che il governo ben conosce. Non ci sono dei ritardi ma delle problematiche inerenti al nostro tempo. Non siamo preoccupati”, ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Forza Italia. Barelli stamattina ha anche rassicurato sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: “Risponde alle cure”, ha detto.

