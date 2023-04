Il leader azzurro ha passato in maniera tranquilla la seconda notte di ricovero al San Raffaele

Silvio Berlusconi ha passato in maniera tranquilla la seconda notte di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. “Risponde alle cure. Questa è la cosa essenziale. Il futuro? Berlusconi conosce solo il presente e il futuro per lui. Non ci sono altri spazi”. Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata