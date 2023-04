Il leader di Forza Italia in terapia intensiva "per curare un'infezione polmonare" conseguenza di una "leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo"

Seconda notte di ricovero in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano. Ieri, dopo ore di ansia e di ipotesi, i medici hanno rotto il silenzio con il primo bollettino medico che ha fatto chiarezza sullo stato di salute del Cavaliere finito nuovamente in ospedale “per curare un’infezione polmonare” conseguenza di una “leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo”. Come si legge nel report redatto dagli specialisti che seguono il leader di Fi, la malattia “al momento però non starebbe evolvendo in forma acuta”. Per descrivere le cure in atto, oltre a quelle per la polmonite, Zangrillo e Ciceri non usano la parola ‘chemioterapia’ ma parlano di “trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica”.

Un quadro clinico serio e complesso, dunque, ma che al momento non apparirebbe drammatico, come lasciano intendere le parole di speranza pronunciate dagli amici e dei familiari che hanno raggiunto il Cav al San Raffaele. Silvio Berlusconi “sta riposando. Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi, è curato nel migliore dei modi”, ha detto il fratello Paolo uscendo dal reparto a metà pomeriggio. Parole simili a quelle usate da Fedele Confalonieri. “Siamo più ottimisti, sta molto meglio di ieri”, ha risposto il presidente di Mediaset ai cronisti, lasciando l’ospedale dopo la visita insieme a Marcello Dell’Utri, ex senatore e amico di una vita del Cav. E nel tardo pomeriggio è arrivato anche l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. Accanto a Berlusconi c’è sempre la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, che ha trascorso anche la seconda notte in ospedale. E in giornata hanno fatto visita al cavaliere anche Pier Silvio, Luigi e Marina.

Tajani: “Berlusconi sta reagendo positivamente alle cure”

“Ho parlato poco fa con il professore Alberto Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, parlando ai microfoni di Agorà RaiTre, condotto da Monica Giandotti, sulle condizioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e al quale è stata diagnosticata una leucemia mielomonocitica cronica.

Tajani: “Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi”

“Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo. Sembrano un po’ jettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga”. Così Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, parlando ai microfoni di Agorà RaiTre, condotto da Monica Giandotti.

Barelli: “Ieri Berlusconi parlava delle prossime elezioni”

“Siamo stati un quarto d’ora al telefono e lui parlava del futuro. Parlava delle prossime elezioni amministrative, parlava delle prossime elezioni europee.. Questa è la realtà. Qui non si sta parlando di successori, qui non si sta parlando di congressi”. Queste le parole di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ad Agorà RaiTre, sul colloquio avuto ieri con Berlusconi. Barelli: “Il dibattito sullo Statuto non c’è” “In questo momento il dibattito all’interno di Forza Italia sullo Statuto non avviene. Io le dico anche qui che il Presidente Berlusconi anni fa ha individuato il ruolo del coordinatore nazionale, nessuno ha mai alzato il dito dicendo ma lo Statuto lo prevede, non lo prevede”. Queste le parole di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ad Agorà RaiTre.

Emilio Fede: “Berlusconi religioso come me, prego per lui”

“In questo momento posso solo pregare per lui, per il mio amico. Sì, perché Silvio Berlusconi per me è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce. Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita. La mia carriera giornalistica era già avviata ma è grazie a lui se è progredita. Gli devo tanto”. Lo dice in una intervista a La Stampa il giornalista Emilio Fede. “Gli ho mandato un messaggio, un messaggio che sono certo arriverà nelle sue mani. L’importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando – afferma – Silvio è un lottatore. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando. Avevano un legame incredibile e lui chiederà alla sua mamma di aiutarlo a superare anche questa brutta situazione”.

