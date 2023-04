La segretaria del Pd ha partecipato al sit davanti al tribunale di Roma in occasione dell'udienza del gup sul caso del giovane ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto

La segretaria del Pd Elly Schlein ha partecipato questa mattina al sit-in in piazzale Clodio in occasione dell’udienza davanti al gup in tribunale sul caso Regeni a Roma. Schlein ha abbracciato i genitori del ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto e ricevuto da alcuni attivisti dei tulipani gialli. Durante la manifestazione è stato esposto uno striscione giallo per chiedere giustizia per la vittima.

“Siamo presenti alla faccia degli assenti, perché chi uccide sia processato in Italia e non resti impunito”, ha detto Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore friulano.

Schlein: “Processo deve andare avanti”

“Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, e alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questo processo debba andare avanti, debba essere fatto e siamo qui con questa speranza” ha detto la segretaria dem Elly Schlein.

