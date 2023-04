Lo scatto della presidente del Consiglio con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la visita di circa un’ora al padiglione del ministero dell’Agricoltura al Vinitaly di Verona, si è concessa ai flash dei fotografi per uno scatto in compagnia del ministro Francesco Lollobrigida. I due hanno posato con un cappello da chef in mano prima di brindare alla cucina italiana, candidata a patrimonio dell’Unesco.

