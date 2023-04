Giorgia Tripoli, candidata sostenuta anche dal mondo no vax, supera Maran

Sorpresa alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia: se la vittoria di Fedriga era data per scontata, fa discutere il risultato del Terzo Polo, che non supera lo sbarramento e arriva dietro la candidata Giorgia Tripoli di Insieme Liberi, sostenuta anche dalla galassia no vax.

“Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall’altro. Questo è un grosso problema dell’Italia”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un evento elettorale a Treviso, commentando il risultato in Friuli Venezia Giulia.”Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell’elettore moderato e a portare il risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui – aggiunge -. Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell’Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine. Maran ha fatto una campagna in un mese in elezioni difficilissime, però a lui va veramente tutta la mia stima”.

