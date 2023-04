Si vota per le Regionali e per 24 diversi Comuni, affluenza tra 42 e 47%

Chiuse le urne in Friuli Venezia Giulia, dove si votava per le elezioni Regionali e per quelle Comunali in 24 Comuni. Con più della metà delle 1.360 sezioni prese in esame, l’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Friuli Venezia oscilla tra il 42 e il 47%. I dati sono stati pubblicati dalla Regione.

In Friuli Venezia Giulia alle 19 l’affluenza per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale era al 29,31%, con 325.137 votanti su 1.109.395 iscritti. Lo riferisce la Regione. Di seguito i dati. Circoscrizione Trieste – 54460 votanti su 211.162 iscritti: 25,79%. Circoscrizione Gorizia – 34.371 votanti su 117.975 iscritti: 29,13%. Circoscrizione Udine – 130.071 votanti su 410.423 iscritti: 31,69%. Circoscrizione Tolmezzo – 22316 votanti su 80.827 iscritti: 27,6%. Circoscrizione di Pordenone – 83919 votanti su 289.008 iscritti: 29,03%.

A sfidarsi per la Regione sono Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, Massimo Moretuzzo, Pd e M5S, Alessandro Maran del Terzo Polo, Giorgia Tripoli, Insieme liberi.

Iniziano a circolare i primi exit poll, diffusi da alcuni media locali, che danno il governatore uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra tra il 61 e il 65%. Massimo Moretuzzo (centrosinistra) è dato tra il 28 e il 32%, Alessandro Maran (Terzo polo) tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli (Insieme liberi) tra il 2 e il 4 per cento.

