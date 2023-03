La premier non si recherà a Udine per la chiusura della campagna elettorale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, si è recata in mattinata al Quirinale dove ha avuto colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La premier, a causa del protrarsi dell’incontro al Colle, secondo quanto viene spiegato, non si recherà più a Udine dove era attesa nel tardo pomeriggio per partecipare con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini al comizio di chiusura della campagna elettore del governatore uscente Massimiliano Fedriga. Meloni parteciperà quindi all’evento in videocollegamento.

