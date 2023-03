Il sindaco di Napoli: "Porteremo avanti battaglia sul matrimonio egalitario"

“Noi continueremo sempre a difendere i diritti dei bambini e a portare avanti questa battaglia sul matrimonio egalitario”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione al riconoscimento dei figli nati da coppie dello stesso sesso. “Credo che la difesa dei diritti debba partire dalle comunità”, ha aggiunto Manfredi. Intanto il Parlamento europeo ha condannato l’Italia per lo stop alla registrazione dei certificati di nascita di figli di coppie omossessuali. “Questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”, denuncia Bruxelles, chiedendo al governo Meloni di a revocare immediatamente la sua decisione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata