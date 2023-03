Il ministro in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles

“Stiamo facendo una verifica e la faremo con la Commissione, perché se dovesse emergere, su diversi progetti, che c’è l’impossibilità, e in alcuni casi è così, di poter realizzare alcuni progetti, che non c’entrano con gli obiettivi del 31 dicembre, ma sono generali, per un programma che ha come orizzonte il giugno 2026“. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles. “Lavoreremo con la Commissione europea per trovare una soluzione, tenendo conto, come è noto, che l’Italia presenterà nei prossimi mesi il RepowerEu e avrà la quota a fondo perduto proveniente dall’Ets, avrà una parte percentuale dei fondi di coesione, ma non può utilizzare a debito ulteriori risorse”, ha precisato.

