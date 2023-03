Il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine della celebrazione dei 75 anni di Confapi

“Il nuovo codice degli appalti non è un passo indietro semmai è un modo per essere in tempo per realizzare tutto quello che ci riproponiamo e al fine di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr e anche le altre risorse come i fondi coesione. Dobbiamo consentire a questo paese di fare le cose che servono nel tempo giusto, basta con l’Italia del no”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della celebrazione dei 75 anni di Confapi.

