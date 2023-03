La segretaria dem, Elly Schlein a Palazzo Madama: "Persona solida, con capacità politica ed esperienza"

Francesco Boccia è stato eletto, per acclamazione, capogruppo del Pd al Senato. “Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia”, ha detto la leader dem, Elly Schlein all’assemblea dei senatori. La segretaria del Partito democratico poi ha anche ringraziato Simona Malpezzi “per aver portato avanti egregiamente il gruppo parlamentare, un gruppo che è stato reattivo sui temi importanti anche in questi mesi, dopo la sconfitta elettorale, in cui la destra ci ha impegnato a opporci con responsabilità e determinazione alle sue scelte sbagliate”.

“Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell’esito delle primarie” ha aggiunto la segretaria dem intervenendo alla riunione del gruppo dem al Senato.

Contatti continui con Bonaccini

“Ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone” ha detto Elly Schlein.

