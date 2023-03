La leader dem: "Preoccupati per le forzature della maggioranza"

“Vogliamo costruire un Partito democratico che si riconnetta alle spinte della società e anche facendone motivo di proposta in Parlamento e che vogliamo condividere, come ho più volte detto, anche con le altre opposizioni”. È quanto ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo la riunione con Senatori e deputati del suo partito. “Abbiamo riflettuto sui bisogni delle persone a partire dalla difesa della sanità pubblica, la scuola pubblica, sulla conversione ecologia, ci siamo confrontati sui temi di iniziativa parlamentare, ma anche di lavoro politico che dovremo affrontare”, ha spiegato la leader dem. “Priorità? C’è preoccupazione che riguarda la sanità pubblica, sull’attuazione del Pnrr e i possibili ritardi che potrebbero essere un danno per il Paese e naturalmente c’è preoccupazione per quello che ci aspetta sulle forzature che la maggioranza porta avanti sulla riforma dell’autonomia differenziata portata avanti da Calderoli”, ha concluso Schlein.

