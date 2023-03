All'ordine del giorno misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Il Consiglio dei ministri è convocato in data 28 marzo 2023, alle ore 17.00, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto legge: misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (Economia e finanze); disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Imprese e Made in Italy); disegno di legge: disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste); disegno di legge: ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra al Repubblica italiana e la Repubblica d’Armenia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 2 novembre 2019 (Affari esteri e cooperazione internazionale); disegno di legge: ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra li Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); decreto legislativo: codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – Esame definitivo (Presidenza – Infrastrutture e trasporti); leggi regionali; varie ed eventuali.

