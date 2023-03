Il nuovo capogruppo azzurro alla Camera parla dopo l'assemblea dei deputati che lo ha eletto per acclamazione

Non c’è nessun malumore, ieri abbiamo festeggiato i 29 anni di Forza Italia, prepariamo i festeggiamenti del 30esimo anno, Forza Italia va avanti e non dipende dai singoli parlamentari ma dalla volontà di Berlusconi di essere sempre protagonista. Il nostro ruolo è importante a prescindere dalle persone”. Così il nuovo capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, al termine dell’assemblea dei deputati che lo ha eletto per acclamazione. “Berlusconi è uno stratega non solo nella politica ma anche nello sport ed è giusto che le pedine e i giocatori nel gioco di squadra possano cambiare ruolo. Cambiare non significa invertire una tendenza negativa, significa migliorare” ha aggiunto. “Se si vince uno a zero una partita perchè non poter vincere due o tre a zero la partita successiva quindi va vista in chiave positiva. Serviva un bomber, il peso c’è anzi forse serviva un pallanuotista. Io però credo non ci sia spazio per personalismi in Forza Italia” ha detto Barelli.

