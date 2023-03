Paolo Barelli recupera i gradi di capogruppo alla Camera dei deputati al posto di Alessandro Cattaneo mentre Licia Ronzulli non ricoprirà più l'incarico di coordinatrice azzurra in Lombardia

“Normale dialettica interna” l’aveva definita nel pomeriggio il deputato azzurro Flavio Tosi. Ma le tensioni che da dopo le elezioni Regionali dello scorso febbraio covavano dentro Forza Italia alla fine sono emerse. E a mettere un punto è arrivato direttamente il leader da Arcore. Attraverso una nota diffusa in serata, Silvio Berlusconi ha comunicato un riassetto del partito “al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale”. C’è chi sale, c’è chi scende.

Nella prima categoria entra di diritto Paolo Barelli che recupera i gradi di capogruppo alla Camera dei deputati. A lasciargli il posto a Montecitorio è Alessandro Cattaneo. Confermata invece a palazzo Madama come presidente dei senatori, Licia Ronzulli, che tuttavia in base al nuovo assetto disegnato dal Cav non ricoprirà più l’incarico di coordinatrice azzurra in Lombardia. Al suo posto è stato infatti nominato il deputato Alessandro Sorte. Per Cattaneo invece c’è la nomina, al fianco della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a vice coordinatore nazionale con delega alla organizzazione territoriale del partito.

“Congiuntamente – annuncia Berlusconi – per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi Coordinatori Regionali”. Oltre a Sorte ecco quindi per la Basilicata la ministra Elisabetta Casellati; per l’Emilia Romagna la deputata Rosaria Tassinari; per il Molise il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito; per la Sicilia il dott. Marcello Caruso; per la Toscana il dott. Marco Stella; per il Veneto Flavio Tosi.

“Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione. Un lavoro – aggiunge Berlusconi – che ci vedrà impegnati quotidianamente per sostenere le nostre battaglie in vista dell’importante appuntamento con le elezioni europee”. Il leader chiude quindi la nota inviando “a tutti il mio più sentito ringraziamento e un cordiale augurio di buon lavoro per conquistare nuovi importanti successi con Forza Italia“. A conti fatti, ad uscire ‘ridimensionati’ dal nuovo assetto sono Cattaneo e Ronzulli, con quest’ultima che secondo rumors avrebbe pagato un rapporto non più così stretto con la compagna di Berlusconi, Marta Fascina, oltre ad alcune scelte nella formazione della giunta lombarda.

