Al presidio ha preso parte anche il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri

Manifestazione a Roma, in Piazza Santi Apostoli, delle famiglie arcobaleno, riunite per chiedere il riconoscimento dei loro diritti. Al presidio ha preso parte anche il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. “Martedì ci sentiremo per fare il punto sulla proposta e valuteremo insieme le prossime tappe con i sindaci delle più grandi città italiane: Milano, Bologna, Napoli, Firenze e Bari”, ha detto il primo cittadino parlando della sua proposta di trascrizione integrale dei certificati di nascita con due mamme redatti all’estero: “È un primo passo, ma chiederemo al governo una iniziativa legislativa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata