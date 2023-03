Secondo il leader della Lega e vicepremier "non occorre uno scienziato" per capirlo

Chi pensa che tagliare le tasse non sia una priorità “è cretino, perché evidentemente ha 10 milioni di euro in tasca”. Lo ha detto il leader leghista e vicepremier, Matteo Salvini, aprendo i lavori della scuola di formazione politica della Lega a Milano.

Parlando poi della pace fiscale, della flat tax e dell’equità fiscale, Salvini ha aggiunto “Secondo qualcuno, la priorità non è abbassare le tasse. Abbassare le tasse è una priorità mia, della Lega e del governo. Mettetevi il cuore in pace”.

“Ponte Stretto, costa come 1 anno di Rdc, sconfiggere partito dei no”

“Il Ponte sullo Stretto come manufatto vale come un anno di reddito di cittadinanza” le parole del leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aprendo i lavori della scuola di formazione politica della Lega a Milano. “Diamoci tutti una mano – ha aggiunto – a sconfiggere il partito dei no che è ben organizzato, sono ovunque. Meglio di no, costa troppo, dopo. C’era un genio ieri in Sicilia che diceva: no, non bisogna fare il Ponte sullo Stretto, perché io nel mio Paese ho le strade che sono quelle di quarant’anni fa. Non c’era Salvini, per questi quarant’anni ti sei governato tu. Quindi, ti facciamo le strade perché è giusto, ma facciamo anche la Vigevano-Malpensa, la Pedemontana, la variante di Tirano e le Olimpiadi, che i signori del no hanno cercato di boicottare”.

“Meloni ha fatto grande lavoro in Ue, siamo molto uniti”

Al Consiglio europeo “ieri Giorgia Meloni ha fatto un gran lavoro e sta facendo un grande lavoro”. Meloni “va in Europa a fare gli interessi del nostro Paese non come qualcun altro” ha sottolineato il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, aprendo i lavori della scuola di formazione politica della Lega a Milano. Con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “tutti i giorni ci sentiamo, condividiamo. Più tentano di allontanarci, più ci uniscono“.

