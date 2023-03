Dura la reazione delle opposizioni. Renzi: "Uscite da bar". Zan: "Siamo alla follia". Lui risponde al leader di Iv: "A Bibbiano tolta patria potestà e lui in silenzio"

Una nuova polemica in tema di madri detenute, dopo le dichiarazioni del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI), che ha chiesto che alle donne condannate sia tolta la patria potestà. “Non mi occupo più di giustizia e sinceramente non so bene di cosa si sta discutendo in Aula non avendola seguita, ma nella scorsa legislatura avevo presentato una proposta di legge che, in caso di condanne passate in giudicato per fatti molto gravi, e per evitare che i minori vadano in carcere con le mamme, prevedeva di togliere automaticamente la patria potestà. Non è una proposta di legge sconvolgente, che cambia il nostro ordinamento, lo violenta o lo stravolge. Chi si stupisce o è ignorante o è in malafede”, ha dichiarato Cirielli.

Renzi: “Uscite da bar”

Non è tardata ad arrivare la reazione delle opposizioni. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Twitter ha scritto: “Togliere la patria potestà alle madri condannate significa capire poco di diritto ma significa soprattutto non capire nulla di umanità. I membri del governo Meloni devono smetterla con queste uscite da bar e pensare a governare, se ci riescono”.

Togliere la patria potestà alle madri condannate significa capire poco di diritto ma significa soprattutto non capire nulla di umanità. I membri del governo Meloni devono smetterla con queste uscite da bar e pensare a governare, se ci riescono — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 24, 2023

Zan (Pd): “Siamo alla follia”

Si è espresso sul tema anche Alessandro Zan, deputato del Pd in commissione Giustizia, che sempre su Twitter ha dichiarato: “Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri detenute. Quindi una donna che sbaglia, oltre la pena, deve perdere i figli, rendendo di fatto un bambino orfano della madre. Siamo alla follia”.

Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri detenute. Quindi una donna che sbaglia, oltre la pena, deve perdere i figli, rendendo di fatto un bambino orfano della madre. Siamo alla follia. — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) March 24, 2023

La replica di Cirielli a Renzi: “A Bibbiano tolta patria potestà e lui in silenzio”

“Non capisco tutto questo stupore. Ho visto che Renzi ha fatto delle dichiarazioni. Mentre governava lui, a Bibbiano hanno tolto la patria potestà e l’affidamento dei minori per cose assai meno gravi, e non ha detto nulla in quel periodo”. Così a LaPresse il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, in risposta a un tweet del leader di Italia Viva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata