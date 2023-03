Matteo Salvini: "Il PD libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere"

La commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri alcuni emendamenti a firma Carolina Varchi (FdI), con il parere favorevole del Governo, che modificano la proposta di legge presentata dal Pd (a prima firma Serracchiani) sulle detenute madri. In particolare le proposte di modifica prevedono che le madri scontino la pena in carcere (e non negli Icam, Istituti a custodia attenuata per detenute madri), in caso di recidiva e cancellano la norma che prevede lo slittamento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Le opposizioni hanno votato contro. La legge è attesa in aula per l’inizio della prossima settimana.

Dura la reazione del Pd: secondo quanto apprende LaPresse, ha ritirato la proposta di legge sulle detenute madri. I dem hanno tolto le proprie firme al provvedimento, facendolo di fatto decadere, dopo che ieri in commissione Giustizia la maggioranza ha approvato due emendamenti che prevedono che le madri scontino la pena in carcere (e non negli Icam, Istituti a custodia attenuata per detenute madri) in caso di recidiva e cancellano la norma che prevede lo slittamento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. “Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle detenute madri dalla commissione Giustizia della Camera. Eravamo a un passo dall’introdurre nel nostro sistema una legge di civiltà per fare in modo di non vedere mai più bambine e bambini dietro le sbarre. Con la forzatura della destra di oggi il testo è stato stravolto e purtroppo con queste norme l’obiettivo della nostra proposta è stato cancellato. Se vogliono norme per più bambine e bambini in carcere si facciano da soli la legge. La destra ancora una volta mostra la sua totale insensibilità, una vergogna”. Lo dichiarano i componenti democratici della commissione Giustizia.

La reazione della Lega: “Il PD libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. Vergognatevi. La Lega aveva fatto passare la norma in Commissione Giustizia e ripresenterà subito il testo: è una questione di salute, giustizia e buonsenso”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

